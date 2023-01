Spalletti a SportMediaset: “Giocato al di sotto delle nostre possibilità”

Il tecnico Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia:

Dispiaciuti, c’è tantissima delusione. Non siamo stati così bravi come lo si è di solito. La partita era in completa sicurezza perché loro non riuscivano a far tanto, ma abbiamo subito gol in una situazione in cui abbiamo perso due palle in uscita. Purtroppo funziona così, sprechi diverse occasioni e prendi due gol. Quando metti in discussione una partita che era in gestione poi diventa complicato”.

Sconfitta che paradossalmente può far capire che nessuna gara è scontata? “I calciatori conoscono la storia delle partite nel calcio in generale. Se non riesci a ripetere la tua qualità, il risultato va in discussione perché anche gli altri giocano. Se poi gli gira pure l’episodio succede che ti mettono in difficoltà”.