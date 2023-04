Spalletti: “Abbiamo messo in mostra il carattere, i nostri sono tornati stanchi dalle Nazionali”

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Lecce-Napoli. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Parlerei di spirito e carattere, è stata una vittoria importantissima anche per prepararci alle prossime partite, valutando anche la difficoltà dell’avversario, il momento in cui era. I voli transoceanici che hanno fatto i nostri non sono uguali a quelli degli altri, sono tornati veramente un po’ stanchi. C’era da vincere questa partita per mettere a posto alcune considerazioni che lei ha fatto, questi tre punti ci permettono di lavorare con più serenità. In questa trasferta c’era tutta l’insidia per la partita contro il Milan, le cinque sconfitte consecutive del Lecce, la capacità dell’ambiente di trasferire passione. Vincere questa partita ci darà forza sotto il profilo della qualità ma è vero che molte volte siamo tornati indietro dai centrali. Siamo passati in vantaggio, ci hanno pareggiato, siamo ritornati davanti, a volte entra nella testa dei calciatori di tenere più la palla, rimanere in equilibrio. Questa squadra ha qualità differenti, a volte bisogna pensarci se è necessario tornare indietro o provare a sfondare. Partita vera in cui serviva il carattere, abbiamo risposto presente. Elmas? La fa sempre allo stesso modo, ha questo grandissimo entusiasmo. Ha la disponibilità ad essere contento di fare metri su metri per i compagni di squadra, ha qualità da vendere. Correre troppo lo porta ad essere meno lucido nelle scelte che fa, si può spostare dove si vuole ma porta a casa sempre il fritto. Gli altri hanno fatto la partita che dovevano fare osando meno sotto il profilo della creatività, il Lecce riesce benissimo a montare sugli scarichi, l’abbiamo fatto troppe volte portando pallone a Meret. Loro sono stati bravi a portare la linea difensiva alta dandoci pochissimi spazi. È un atteggiamento importante, va ad indicare che si va a sfruttare tutto ciò che passa. È il rovescio di ciò che abbiamo detto, dei momenti in cui abbiamo avuto equilibrio. Volevamo valorizzare quei 10 secondi pensando a quel grandissimo sogno che al momento rimane un sogno. Poteva succedere che l’anno scorso non l’avremmo vinta, è una disquisizione corretta. Conta il grande carattere che si ha in campo, dentro la lotta ci si perdeva più di quanto sta succedendo quest’anno. La squadra riesce a reagire bene, è molto sana, difficilmente abbiamo sbagliato prestazione contro queste realtà, abbiamo messo dentro la distanza di classifica”