Spalletti all’Università: “L’umore non è dei migliori. Trasferirò la vostra qualità alla squadra”

Per il progetto ‘Lo Sport in Accademia’, Luciano Spalletti si trova all’Università di Napoli Federico II per rispondere alle domande degli studenti. Ecco alcune dichiarazioni rilasciate dall’allenatore del Napoli:

“Capirete che l’umore non è dei migliori (ride, ndr). E’ importante partecipare per me, l’ho detto quando me l’hanno chiesto, a prescindere dal risultato dell’ultima gara. Incontrare una qualità di studenti come quelli della Federico II mi rende orgoglioso. Non vorrei avessero fatto confusione dicendovi che sono quello dietro la cattedra, perché ci siete voi. Io ho il banchino, sono convinto dalla vostra qualità di domande di acchiapparci, come si dice in toscano, quella qualità da trasferire ai miei calciatori nello spogliatoio per fare qualche risultato in più”.