Spalletti: “Ha inciso l’atteggiamento del Verona, i venticinque minuti hanno fatto bene ad Osimhen”

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Hellas Verona. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Sono felice del pubblico, abbiamo sentito il supporto che meritano di avere, i tifosi del Napoli hanno bisogno di farlo sentire. Sono loro gli appassionati di questi colori, di questo club. Perchè privarsene? Sia per loro che per noi che ne abbiamo bisogno. Diventa fondamentale il supporto del nostro pubblico, è una difficoltà che ci creiamo da solo. Sono convinto che il presidente abbia preso in mano la situazione trovando le soluzioni. La squadra ci ha tolto parecchie possibilità di spazio, in questo possesso palla bisogna riuscire a trovare quel piccolo vuoto da saper andare a occupare, non siamo stati qualitativi, molte difficoltà sono dipese dal Verona, squadra abituata alla difesa uomo contro uomo, alle baruffe, a perdere tempo, solo al Maradona viene concesso in questo modo. Osimhen? Si può andare più facilmente con lui, gli si può calciare palla addosso, con un altro che non ha quelle caratteristiche fisiche, se giochi sempre sui piedi l’avversario ricerca sempre quello che fai tu, se gliela tiri alle spalle l’avversario deve scappare dietro, ricomporsi, fa qualche fatica. Siamo stati bravi a crearci degli spazi, non ad occuparli. Non è vero che siamo stati lenti nel possesso palla, il ritmo è stato cadenzato, se lo fai troppo veloce vai in difficoltà. Si è toccata qualche volta di più, non siamo stati bravi ad occupare gli spazi giusti. Ho visto grandissimo impegno e applicazione, la ricerca di dare continuità, è la difficoltà che avrebbero incontrato tutti, anche quelli che giocano più spesso. Diventa difficile recuperare dalle scosse emotive che si subiscono durante quelle partite, in due giorni è impossibile. Essere andati a metterci qualcuno fresco era una necessità per vincere questa gara. Marciniak? Non posso andare a guardare chi ha la qualità per arbitrare un quarto di finale. Siamo stati tutti d’accordo sull’analisi riguardo all’arbitraggio di Milan-Napoli eccetto i milanisti, purtroppo non avremo due giocatori fondamentali come Kim e Anguissa. Non so cosa accadrà nella prossima. L’arbitro ha diretto bene, ha fatto le sue scelte, andava richiamato qualche volta il portiere. Se ci sono troppe interruzioni non va bene per lo spettacolo. Osimhen? Abbiamo scavato abbastanza bene, qualche volta c’era la possibilità di andare oltre la linea difensiva, aveva bisogno di riprendere un po’ di confidenza, in questi venticinque minuti ha fatto vedere che ha potenzialità superiori agli altri. Di Lorenzo è il terzino destro più forte di tanti campionati. Due gol nelle ultime quattro partite? Non mi preoccupa, è fisiologico in un campionato lungo. È una cosa che può cambiare da un momento all’altro, abbiamo le caratteristiche per ritrovare il gol. Si subisce un po’ qualcosa, non ce la fai a recuperare in due giorni. Diventa difficile mantenere questo livello se quelli freschi non riescono a far vedere il livello che gli appartiene, poi in queste partite c’è l’atteggiamento della squadra avversaria”