Spalletti in conferenza stampa: “Persi troppi palloni. Io non devo motivare nessuno. Sui rigori dico che…”

“Non dobbiamo mai cambiare la nostra organizzazione in base al momento perchè altrimenti saremo dei professionisti con dei limiti. Non è in relazione alla partita di oggi ma sottolineo il concetto. Io sono stato bene come calciatore ed allenatore quando ho capito che le cose dipendessero esclusivamente da me, non dagli avversari. Per essere un calciatore top bisogna sempre fare la stessa roba, indipendentemente dall’avversario e dal numero dei tifosi. Ed i nostri tifosi sono stati splendidi anche a Monza. Io non devo motivare nessuno, a questo livello di calcio se ti demotivi significa che si è limitati. I miei calciatori si allenano in maniera seria ma abbiamo sbagliato troppi palloni. Bisogna dire che Palladino è un ottimo allenatore ed il Monza è una squadra di livello che sa giocare a pallone. Contro questo avversario la partita, se perdi così tanti palloni e giochi in maniera sporca, puoi perdere. La partita l’abbiamo persa indipendentemente da chi è sceso in campo, quello non c’entra, Nel secondo tempo non siamo stati nemmeno fortunati ma a quel punto la gara aveva preso una piega complicata”.