Spalletti: “Abbiamo reso orgoglioso e felice il popolo napoletano”

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Ajax. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Questi ragazzi hanno fatto una cosa immensa, portando alle stelle l’orgoglio del popolo napoletano, la loro felicità. Ripartiamo dal fatto che bisogna lavorare in maniera corretta, andiamo a vedere ciò che abbiamo fatto bene e cosa, invece, male. Mi fa piacere che la squadra abbia fatto risultato contro l’Ajax che ha fatto vedere di che livello è, aver passato un girone contro squadre di questo livello alla quarta partita è un merito dei calciatori, è una possibilità di valutazione che hanno guadagnato. Osimhen? Deve giocare di più con la squadra, con l’uscita di Frank dovevo sistemare l’altezza della squadra, ha altezza, fisicità, la prende anche di testa. Dovevamo poi ripartire concedendo campo e andando in contropiede, speravo che riuscisse anche a fare due, tre battute nell’inizio dell’azione dell’Ajax, non ci è riuscito perchè non è ancora al massimo della condizione, con un pressing del genere ci ha ritagliato il gol. Non è un calciatore pulitissimo, nel palleggio con i compagni non è il massimo, ha fatto una cinquantina di minuti, è tanta roba. Mi dispiace per Simeone che meritava di giocare, la partita si è messa nei binari corretti, Giovanni ci verrà comodo un’altra volta. Ci fa piacere se Schreuder ci fa i complimenti, conosce il talento calcistico per la società in cui è. Abbiamo fatto tante cose fatte bene, mi fa piacere evidenziare le rincorse di Kvaratskhelia e Lozano fino alla nostra area di rigore. Se non sei tempistico a livello di squadra, ti ritrovi la palla dentro l’area di rigore, non ci siamo abbassati, mai accontentati, al 95′ eravamo ancora a cercare di far gol. Kvara stasera ha fatto benissimo quel lavoro, gli si dice bravo. Anguissa? È da valutare bene, ha sentito tirare, è la sintesi di ciò che abbiamo detto sulla Champions League, non siamo riusciti a buttare la palla fuori con lui infortunato. Hanno trovato il vantaggio a metà in campo e sono entrati in porta. La Champions è questa qui, sono i dettagli a fare la differenza. Se concedi una pressione e dai la possibilità ad uno libero di arrivare in vantaggio, loro lo fanno valere fino al limite dell’area. Si pressa in maniera corretta tutti insieme, se escono da lì si ricompone perchè bisogna rientrare sotto palla, l’anno scorso avevamo la difficoltà di rimanere continui. L’abbinamento del tempo e dello spazio e la forza con cui si fanno in fase difensiva determinano la differenza, per portare a casa un risultato del genere vuol dire che hanno fatto tante cose fatte bene. La qualificazione di stasera ci da una spinta, anche stasera molte cose sono state fatte bene, Raspadori anche ha avuto intensità nelle corse, in alcuni momenti loro sono entrati e ci hanno fatti difendere, non si può fare diversamente contro l’Ajax, è difficilissimo non soffrire contro questa squadra. Ndombele? Sta migliorando, ogni tanto ha questo passo “panterato” che perde un po’ di metri e poi quando s’accorge che deve recuperare ha due-tre metri in meno, ha forza, qualità, l’imbucata straordinaria. Non era dispiaciuto neanche a Cremona, l’ho tolto per avere più qualità. Il difetto di Lobotka? È facile, non è altissimo. Per far migliorare Ndombele bisogna prendere un allenatore che lo fa giocare di più, l’ho fatto giocare poco. Lobo ha una pulizia nel far girare il pallone degna dei giocatori di grandissimo livello, ha lo spessore e la qualità dei giocatori top”

A cura di Ciro Troise