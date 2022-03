Spalletti nel post: “Nel secondo tempo abbiamo sbagliato troppo. Se alcuni giocatori non reggono la pressione devono spostarsi”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la sconfitta contro il Milan. Ecco quanto evidenziato da “IamNaples”:

“Abbiamo perso e loro hanno vinto. Non è mancato quasi niente, abbiamo cominciato bene la partita, abbiamo palleggiato, in certe situazioni potevamo fare scelte diverse nello sviluppo dell’azione. Dopo il 30′ abbiamo sbagliato qualcosa e siamo stati poco incisivi nell’andare a creare situazioni alla linea difensiva del Milan. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato troppo per quelle che sono le nostre qualità e abbiamo preso gol. Dovevamo creare qualche apprensione in più nella fase offensiva ma per quanto riguarda il palleggio è stata fatto abbastanza bene, togliendo la parte finale del primo tempo e l’inizio del secondo tempo. Quando hai una qualità e l’eserciti in maniera corretta sopperisci alla mancanza di altre qualità. Ci è mancato quel talento che abbiamo, alcuni giocatori li abbiamo recuperati ma non stanno ancora bene, come Anguissa e Lozano, Fabian viene da un problema di pubalgia e non si può allenare sempre a pieni ritmi. La partita per larghi tratti è stata fatta molto bene. Se la squadra deve imparare a gestire le aspettative? Da parte mia se poi giochi per la testa della classifica come quella di stasera il livello di tensione sale, fa parte dell’essere calciatori, se non sai reggere le pressioni diventa quasi impossibile vincere, ma ci sono qualità, caratteri, ci sono anime fatte in un modo e altre in un altro, bisogna essere bravi a mantenere le nostre qualità. Per lunghi tratti ci siamo riusciti, in dei momenti di partita no e si fa tutto più difficile, ma il livello di calcio che si deve giocare in una città come Napoli è questo, se non reggi le pressioni devi spostarti e andare un po’ più in là. domani sono di nuovo qua con l’allenamento preparato”.