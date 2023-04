Spalletti: “Non so se è un buco o una voragine, lo vedremo nella prossima partita”

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Milan. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“È successo che non siamo stati bravi ad avere la qualità di gioco che abbiamo sempre mostrato, il Milan è una grandissima squadra che ha fatto tutto bene. Non essendo abituati ad andare sullo 0-2, abbiamo concesso degli spazi che il Milan ha saputo sfruttare. Maldini è passato sbracciando e parlandomi addosso in maniera irrispettosa, io sto parlando con il direttore di gara e mi deve far finire di parlare. Ci può essere tutto in quello che ci sarà, si vedrà quando si andrà a giocare. È capitato di perdere qualche partita, sia l’anno scorso che quest’anno abbiamo sempre reagito dopo una sconfitta. Raspadori? È entrato benissimo, era fondamentale dargli questi minuti perchè così ottiene il rientro in squadra. Non ho fatto in tempo a metterli prima del 2-0, non sono riusciti a raddrizzare la partita. Gli abbiamo concesso di palleggiare a loro, abbiamo fatto fuori dei palloni e non l’abbiamo mai fatto. Giochiamo contro i campioni d’Italia e hanno anche investito, poi dipende da quanti opinionisti hai a favore o hai contro per spiegare certe cose. Non so se è una buca o una voragine, bisogna giocare la prossima, ai calciatori abbiamo fatto i complimenti per la conduzione del campionato fatto finora. Siamo stati squadra anche stasera, sono molto fiducioso, mi è successo di perdere le partite, sono cose che capitano”

A cura di Ciro Troise