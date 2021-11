Spalletti: “Più soddisfatto del secondo che del primo tempo. Su Osimhen…”

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa nel post-partita della sfida contro l’Inter. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Sono più soddisfatto del secondo tempo rispetto al primo, abbiamo fatto girare palla con maggiore qualità, ci siamo trovati meglio nel sistema tattico. È stata fatta una partita di buon livello, bisogna migliorare su alcune distanze quando si va a pressare, loro hanno questo sistema tattico. Hanno calciatori forti, precisi per questo tipo di gioco, quando hanno palla loro, devi adattarti a coprire gli spazi che loro occupano, se non si arriva tutti insieme sono spese di corsa e di perdita di distanza nei reparti. Mi è piaciuto quello che abbiamo fatto nel secondo tempo e alcuni momenti nel primo, abbiamo pressato, siamo andati a prenderli alti, mi è piaciuto l’atteggiamento sbarazzino, a viso aperto contro una grande come l’Inter. Lozano è un attaccante destro, Elmas un trequartista, centrocampista ma se non gli è piaciuto Lozano glielo dico alla prossima riunione. Sono d’accordo sulla sua osservazione, nella ricerca da parte anche di squadre d’alta classifica d’accettare l’uno contro uno e a rimanere contati sulla linea difensiva. Sono scelte coraggiose, che premiano la qualità del calcio italiano. Mi emoziono sempre, faccio le cose seriamente, vado a prendere delle decisioni scomode che poi a chi gli fa comodo la impugna come gli pare. Vivo a Milano, la gente quando mi incontra mi riconosce tutto, i giornalisti dicono quello che fa comodo loro. C’è un altro mondo, la gente si rende conto da sola. Osimhen? Sta facendo gli esami, ha un gonfiore intorno all’occhio, è al Niguarda. Corsa scudetto a tre? Penso solo alla prossima partita, in base al lavoro di questa settimana vediamo cosa accade, si vede giorno dopo giorno la qualità che si mette dentro le partite”

A cura di Ciro Troise