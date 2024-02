Spalletti risponde ad ADL? “Mi attacca, beh ci sono sue 4-5 versioni in giro…”

Attraverso i microfoni della Gazzetta dello Sport il tecnico della Nazionale ed ex tecnico del Napoli campione d’Italia Luciano Spalletti ha trattato di tanti temi e non poteva mancare il suo Napoli:

“Inter come il mio Napoli? Entrambe le squadre vivevano di un’unione assoluta tra i giocatori, tutti partecipano alla gioia comune e individuale. Alle avversarie dell’Inter sono capitate cose che io non voglio vedere, l’attenzione alta per 20 minuti e non per 90″.

Se mi dispiace vedere il Napoli in queste condizioni? Sono andato a vedere Milan-Napoli, ero al bar nella zona Lounge e un bambino a 7-8 metri comincia a fissarmi, quando il padre gli ha dato il permesso è venuto e mi si è attaccato alle gambe, piangeva. L’ho preso in braccio e singhiozzava, se qualcuno sta leggendo vorrei tanto parlare di nuovo con quel bambino che mi ha stretto il cuore”.

Poi una frecciata a De Laurentiis: “Dice che gli ho fatto perdere 100 milioni? Quale dei De Laurentiis ha parlato? Ce ne sono 4-5 in giro e non parlo dei figli, una volta è grato, poi quello malinconico e poi quello rancoroso e retroscenista. Gli auguro di andare al Mondiale per club per avere enormi introiti, c’è anche la mia mano nel ranking di questo Napoli”.