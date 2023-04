Spalletti: “Se al Maradona si ripete l’ambiente di Napoli-Milan, me ne vado dalla panchina”

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Milan. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Non ho rimpianti di niente, devo prendere atto delle partite e lavorare su ciò che succede senza portarsi dietro gli episodi. Dico soltanto che abbiamo avuto l’atteggiamento giusto, ho fatto i complimenti ai miei professionisti eccezionali. A volte gli episodi ti danno ragione o contro senza doversi fare sangue marcio per il dettaglio che ti ha giocato contro, tanto ormai non si può mettere mano, serve solo a parlare meno nelle prossime partite. Se avessimo avuto una punta di ruolo, avrebbe avuto più possibilità di stare meglio dentro l’area di rigore. Elmas ha lavorato benissimo nella pressione, ha costretto Maignan a fare la pallata, diventa una fase di nessuno, c’è un duello, poi un lavoro da fare sulla seconda palla. Abbiamo fatto spesso bene questo lavoro, ha avuto meno possibilità rispetto a quanto poteva fare un attaccante, abbiamo costruito la prestazione su quest’inizio non chiarissimo del Milan. Abbiamo portato la pressione in maniera costante, è bastato che una volta che hanno trovato il vuoto per fare in modo che loro la portassero a casa. Osimhen ha il 100% di possibilità di essere a disposizione, il percorso porta a quest’obiettivo, perciò non l’abbiamo rischiato stasera e contro il Verona. Se in un clima come quello di stasera entri in campo e sei titubante, non esci vivo da questo contesto e, invece, la squadra ha avuto l’atteggiamento corretto, subito ha creato due palle-gol. La squadra aveva quella volontà, non so che ambiente ci sarà al Diego Armando Maradona, mi ha fatto male vedere quel clima contro il Milan in campionato, più della netta sconfitta. Vedere tutti contro tutti, che ci si contesta in quella maniera in una partita fondamentale, è inspiegabile. Se accade la stessa cosa nella partita di ritorno, vado via dalla panchina per la sensibilità di questi ragazzi. Abbiamo giocato in un clima che non ci ha aiutato, prenderla in ostaggio per una partita è inspiegabile. Qualsiasi risultato fosse venuto fuori non sarebbe stato determinante, la partita è aperta. Devo badare agli episodi che posso determinare io, devo pensare a ciò che posso fare, magari toglierlo un minuto prima. Loro hanno vinto la partita, quindi hanno più vantaggi di noi, possono fare la partita che vogliono. Dobbiamo avere lo stesso atteggiamento avuto stasera, ho visto tante cose che mi sono piaciute. Ci vediamo fra una settimana”