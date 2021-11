Spartak-Napoli, i convocati. Ci sono Ambrosino, Barba e Cioffi

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la sfida d’Europa League di domani sul campo dello Spartak Mosca. Al viaggio in Russia parteciperanno anche tre calciatori della Primavera: Barba, Ambrosino e Cioffi. Prima volta per i primi due. La notizia però è il ritorno di Manolas, che sarà dunque un’alternativa in difesa. Di seguito i convocati.

I convocati: Meret, Ospina, Idasiak, Barba, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Ambrosino, Cioffi, Lozano, Mertens Petagna