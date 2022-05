Spezia-Napoli: ultimo atto del campionato, le probabili formazioni

Il Napoli ha conquistato la qualificazione alla Champions League da alcune settimane, dalla vittoria contro il Genoa è anche certo del terzo posto in classifica davanti alla Juventus. Domani alle 12:30 l’ultimo atto del campionato in casa dello Spezia già salvo, le motivazioni per far bene ci sono: raggiungere quota 79 punti che manca dal 2019, chiudere in maniera brillante l’annata e vendicare la sfortunata sconfitta dell’andata.

Spalletti ha annunciato delle scelte simboliche per la formazione di domani: Ghoulam alla sua ultima partita sarà il capitano, Zanoli, fresco di convocazione per lo stage in Nazionale, poi ci sarà spazio per Zielinski, Petagna, Meret e forse anche Demme.

Il Napoli dovrebbe scegliere il 4-2-3-1, schierare questa formazione: Meret tra i pali, Zanoli e Ghoulam sulle fasce, Koulibaly con Di Lorenzo al centro della difesa, Demme e Lobotka davanti alla difesa, Politano, Zielinski ed Elmas sulla trequarti dietro Petagna. È probabile che giocatori come Insigne, Mertens e Osimhen possano trovare spazio a gara in corso. Mancano tra i convocati Tuanzebe, Lozano e Ounas.

Lo Spezia di Thiago Motta, che ha svoltato il suo percorso proprio con la vittoria al Maradona, dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1. Provedel agirà tra i pali, Amian, Erlic, Nikolaou e Ferrer formeranno la linea difensiva, Maggiore e Kiwior lavoreranno sulla mediana, Agudelo, Kovalenko e Verde si muoveranno a sostegno della punta Manaj.

Ecco le probabili formazioni:

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Ferrer; Maggiore, Kiwior; Agudelo, Kovalenko, Verde; Manaj. All. Thiago Motta

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Zanoli, Di Lorenzo, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna. A disp.: Ospina, Marfella, Rrahmani, Juan Jesus, Malcuit, Fabian Ruiz, Zielinski, Anguissa, Insigne, Mertens, Osimhen. All. Spalletti

A cura di Ciro Troise