Sportitalia – Lo scambio Chiesa-Di Lorenzo si può fare a determinate condizioni: le ultime

Federico Chiesa e Giovanni Di Lorenzo si apprestano a vivere l’affascinante avventura europea. Conserviamo forte la speranza che la Nazionale possa regalarci le stesse emozioni di pochi anni fa: non è obbligatorio finire sul primo gradino del podio, è molto importante difendere come si deve il titolo di campioni uscenti. Ma per Chiesa e Di Lorenzo, come per Buongiorno e Retegui senza allargarci troppo in questo discorso, saranno giorni importanti. E si tratta di capire se si cercherà una soluzione mantenendo comunque la precauzione che si deve nei riguardi di chi veste una maglia azzurra. Chiesa è sul mercato, non è più una novità: piace a De Rossi, ma è un’operazione complicata; piace da impazzire ad Antonio Conte per il nuovo Napoli e qui ci possono essere margini di manovra. Chiesa potrebbe avere proposte dalla Premier, ma almeno oggi siamo nel campo delle ipotesi. Di Lorenzo ha deciso di lasciare il Napoli a prescindere da Conte, è una scelta fatta e se tornasse indietro – nulla escludiamo – sarebbe una strategia sorprendere. Lo scambio Chiesa-Di Lorenzo? Tracce raccontate qualche settimana fa, si può fare ma occorre maneggiare con cautela. E Retegui? Prima scelta della Fiorentina, pronta a offrire 20 milioni ma il Genoa chiede di più e basterebbe qualche gol nella rassegna in Germania per alzare l’asticella. Non possiamo dimenticare Buongiorno, chiodo fisso del Napoli, ma anche in questo caso Cairo confida che l’Europeo possa regalargli qualche milioncino in più. Forza Italia, dunque, ma occhio al mercato.