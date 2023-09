Sporting Braga-Napoli, le probabili formazioni: Garcia prepara tre cambi

Il Napoli inizia il suo viaggio in Champions League, lo fa a Braga, in uno stadio particolare, senza le curve, con la struttura scavata in una roccia. Si tratta di una sfida fondamentale per indirizzare subito il girone considerando che poi fra due settimane arriverà a Fuorigrotta il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Garcia dovrebbe andare avanti con le certezze, facendo poche variazioni rispetto all’undici che ha iniziato la gara di Genova. In porta ci sarà Meret, la linea difensiva sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera, Anguissa, Lobotka e Zielinski lavoreranno in mediana a supporto del tridente Politano-Osimhen-Kvaratskhelia. Non è ancora arrivato il momento dell’esordio di Natan che dovrà attendere ancora un po’, lo dimostrano anche le parole di Garcia: “Vi avevo spiegato che abbiamo avuto la sosta per farlo lavorare. Ora pare non abbia più problemi fisici, aveva un problema al ginocchio. E’ più vicino a entrare in questa squadra, ma voglio far sì che ci siano buone condizioni”.

Artur Jorge dovrebbe rispondere con una squadra a specchio, adottando il 4-3-3 rispetto al 4-4-2 o 4-2-3-1 che sceglie di solito. In porta ci sarà Matheus, Gomez a destra e lo spagnolo Marin a sinistra lavoreranno sulle corsie laterali, il turco Saatci e il quarantenne portoghese Fonte, ex compagno di squadra di Osimhen al Lille, dovrebbero formare la coppia centrale di difesa. Al Musrati, Carvalho e Joao Moutinho dirigeranno la mediana a supporto del tridente che propone Abel Ruiz centravanti con Bruma e Ricardo Horta ai suoi fianchi.

Ecco le probabili formazioni:

SPORTING BRAGA (4-3-3): Matheus; Gomez, Saatci, Fonte, Marin; Al Musrati, Carvalho, Joao Moutinho; Bruma, Abel Ruiz, Ricardo Horta. A disp.: Hornicek, Oliveira, Borja, Zalazar, Andrè Horta, Pizzi, Rony Lopes, Banza, Djalò. All. Artur Jorge

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Contini, Idasiak, Zanoli, Ostigard, Natan, Mario Rui, Cajuste, Gaetano, Elmas, Lindstrom, Simeone, Raspadori. All. Garcia

A cura di Ciro Troise