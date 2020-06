“Mertens-Napoli: documenti pronti per la firma-rinnovo. E per l’annuncioI” così scrive l’esperto di mercato per Sportitalia Alfredo Pedullà su Twitter. Il futuro di Dries Mertens sarà ancora colorato d’azzurro per almeno le prossime due stagioni. Il belga dopo esser entrato nella storia del Napoli come miglior marcatore all time, è pronto a collezionare nuovi record. Ormai ci siamo, manca solo l’annuncio del presidente Aurelio De Laurentiis.