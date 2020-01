Sportitalia – Il Napoli marca da molto vicino Koutris, ma dipende da Ghoulam e Hysaj

Non soltanto Lobotka, nei prossimi giorni. E’ quanto scrive sul suo sito l’esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà, raccontando dei movimenti anche per un terzino sinistro, per il presente e per il futuro: “Il Napoli sta cercando di individuare una soluzione per Ghoulam, nel frattempo marca da molto vicino Leonardo Koutris, classe 1995 dell’Olympiacos, tra l’altro reduce da una stagione fin qui non troppo felice. Rispetto a diversi giorni fa, quando vi abbiamo raccontato il forte interesse, i contatti sono andati avanti in modo proficuo. La scadenza 2021 aiuta il Napoli a fare dei ragionamenti molto concreti. Koutris piace molto, oggi più di Rodriguez, e la situazione va tenuta sotto controllo. Per giugno? Non è detto. Molto dipenderà dalle evoluzioni legate a Ghoulam o Hysaj”.