Sportitalia – Koulibaly, deadline fissata per questa settimana. I dettagli

Siamo alla resa dei conti per Kalidou Koulibaly. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà, entro 48 ore o comunque al massimo questa settimana è fissato il dentro o fuori per il difensore senegalese, all’ultima occasione per lui e per il Napoli di monetizzare dal cartellino. L’agente ed intermediario Ramadani consegnerà l’offerta definitiva del City e proverà a far andare in porto l’operazione. In uscita anche Luperto mentre Nikola Maksimovic dovrebbe restare.