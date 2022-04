Sportitalia – Kvaratskhelia ha detto sì al Napoli. Bloccato anche Olivera, le cifre dei due affari

Scatto importante sul mercato da parte del Napoli. A riferirlo è Alfredo Pedullà attraverso il proprio sito: “Il Napoli ha scelto Khvicha Kvaratskhelia. Andiamo oltre: nelle ultime ore il Napoli è stato assolutamente ricambiato dall’esterno georgiano di 21 anni, ex Rubin Kazan. C’è stato un altro incontro, blindato. Una pista che aveva preso quota domenica 20 marzo, quando vi avevamo anticipato la forte irruzione del Napoli. I dialoghi e i colloqui sono andati avanti, dopo un incontro in Italia è stata raggiunta l’intesa sull’ingaggio. Il Napoli ha perfezionato gli accordi anche con i georgiani della Dinamo Butumi, valutazione del cartellino di circa 10 milioni. Nei giorni scorsi Kvaratshelia si era liberato dal Rubin Kazan che chiedeva 15 milioni. Per l’esterno pronto un quinquennale da poco più di un milione a stagione più bonus”. “Il Napoli ha in pugno anche Olivera, operazione da 11-12 milioni più bonus al Getafe, intesa con l’esterno uruguaiano (che ha passaporto comunitario) ) da 1,3-1,5 a stagione più bonus. Olivera era un’operazione programmata, come più volte raccontato, per l’estate e non per gennaio. Ma il Napoli è andato fino in fondo, raggiungendo gli accordi con chi assiste Olivera e impostando un’intesa di massima con il Getafe.