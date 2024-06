Sportitalia – La Juventus è una priorità per Di Lorenzo: le ultime

Consiglieremmo di aspettare ancora prima di mettere la parola fine alla vicenda Di Lorenzo. Certo, Antonio Conte vorrebbe trattenerlo e tutto quello che volete. Ma la parola fine non va messa, bisogna soltanto avere un po’ di pazienza. Semplicemente perché ci saranno altri confronti e il capitano del Napoli potrebbe ancora ribadire il desiderio di andare alla Juventus. Per lui è una priorità e non ci sono altri discorsi che tengono, è una priorità perché ritiene che il suo rapporto sia stato lacerato irrimediabilmente da situazioni extracampo. Quindi, pazienza. Il Napoli potrebbe proporre uno scambio (abbiamo parlato di Chiesa come gradimento per Conte, ma il resto è da verificare) oppure fare un’offerta congrua, chiaramente in doppia cifra abbondante, per sbloccare la situazione. Ecco perché consiglieremmo di non avere certezze, sia in un caso che nell’altro.

Fonte: www.alfredopedulla.com