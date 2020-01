Sportitalia – La Spal chiede 18 mln per Petagna, ma tutto dipende da Llorente

Andrea Petagna (24) resta il nome caldo in questo finale della sessione invernale di calciomercato. L’attaccante della Spal è finito in ottica Napoli, ma la trattativa tra i club non è ancora in fase di definizione: secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà su Twitter, la Spal chiede al Napoli 18 mln in due-tre tranche per il pagamento dell’attaccante. Dipende – si legge – da Llorente in ballo per l’Inter (ma c’è sempre Giroud) e che potrebbe avere altre soluzioni, anche all’estero. Non ha deciso.