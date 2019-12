Sportitalia – Lobotka ha scelto Napoli, a breve ci sarà la fumata bianca definitiva: le ultime

Stanislav Lobotka vede Napoli. Tutto in pochi giorni: dalla pole assoluta del 24 dicembre al vertice in corso, già annunciato, per mettere i paletti sull’operazione. Il Napoli è passato da un’offerta di 12 più 3 milioni di bonus a un’altra da 15 più 3 di bonus. Forse servirà qualcosa in più, forse no. Il Celta Vigo ha dato il via libera rispetto alla clausola da 50 milioni, ora mancano pochissimi dettagli. Occorreranno ancora alcuni giorni ma l’incontro è servito per apparecchiare la tavola. Il Celta ha mantenuto una vecchia promessa fatta al centrocampista, Lobotka ha scelto Napoli in modo incondizionato, malgrado altre due-tre proposte arrivate negli ultimi giorni. E ha accettato un contratto pluriennale da 1,8 milioni a stagione più eventuali bonus.

Fonte: Sportitalia