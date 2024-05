Sportitalia – Mercato, asse caldo Juve-Napoli: c’è anche il nome di Chiesa

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo canale Youtube: “De Laurentiis ha detto di dargli 10 giorni di tempo, non ha smentito nulla e vi dò un consiglio, non fidatevi mai delle parole, specie quando sono di circostanza. Confermo che Di Lorenzo ha chiesto e chiederà di essere ceduto nonostante abbia un contratto fino al 2028. La sua decisione, credo, sarà la stessa anche con l’arrivo di Conte. Più Juventus che Inter per lui, non tanto come gradimento, ma anche come logica visto che i bianconeri hanno bisogno di terzini. La valutazione di Di Lorenzo è di 20 milioni, ma tra Juventus e Napoli possono accadere tante cose. Rugani, ad esempio, è stato cercato in modo insistente da Manna per il Napoli, anche dopo il rinnovo del contratto. Per il momento ha rinnovato con i bianconeri e sembra tranquillo. Poi c’è la situazione legata a Federico Chiesa. Tre giorni fa, dissi come il calciatore non fosse blindato dalle idee della Juventus e di Thiago Motta, non perché i bianconeri pensino che sia un esterno non di qualità, ma semplicemente per le possibili ideologie del nuovo allenatore. Ecco perché, i negoziati per il rinnovo non sono partiti e Antonio Conte considera Chiesa il miglior esterno offensivo italiano del campionato. Lo voleva a tutti i costi all’Inter, ma la Fiorentina non lo volle cedere. L’arrivo eventuale di Chiesa non comporterà una cessione di Kvaratskhelia perché sono assolutamente compatibili. Federico, comunque, rimarrebbe volentieri alla Juventus, ma non è da escludere l’asse Napoli-Juventus”.