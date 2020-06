Sportitalia – Milik sempre più lontano da Napoli: Osimhen primo obiettivo per sostituire il polacco

Il Napoli prenderà un attaccante appena uscirà Arek Milik. Ad affermarlo è l’esperto di mercato per Sportitalia Alfredo Pedullà, il quale fa sapere che l’attaccante individuato è Victor Osimhen del Lille. C’è già il sì del calciatore, ora bisogna concretizzare con la squadra francese. Il Napoli si è mosso per tempo anche per anticipare la concorrenza.

Nel giro di un paio di settimane si proverà a capire quanto margine c’è per il rinnovo di Milik, che come riferisce Alfredo Pedullà, è minimo. Poi si andrà alla fase operativa. Il Napoli chiede tanti soldi per l’attaccante, c’è la Juventus e un paio di club inglesi.