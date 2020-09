Sportitalia – Napoli, ADL spera di tenere Koulibaly: entro mercoledì verrà presa la decisione definitiva

Alfredo Pedullà, giornalista Sportitalia, ha riportato le ultime notizie su Koulibaly:

“Dobbiamo stare sempre attenti alle evoluzioni degli ultimi giorni, per il momento il City è in attesa, il Paris Saint-Germain non ha presentato un’offerta ufficiale al Napoli ma ha sondato il giocatore e resta una mina vagante. Koulibaly in passato aveva chiuso per tanti motivi al Psg, adesso le cose possano anche cambiare se i francesi si presentassero da De Laurentiis con un’offerta davvero adeguata. De Laurentiis egoisticamente spera di tenerlo e questa situazione di incertezza non perdurerà fino agli ultimissimi giorni di mercato, una decisione verrà presa entro martedì o mercoledì prossimi. Il Napoli ha sempre bloccato Papastathopoulos, in scadenza con l’Arsenal”.