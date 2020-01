Come raccontato nelle ultime ore, è Andrea Pinamonti (20) l’alternativa a Petagna, ovemai il Napoli non dovesse riuscire a convincere la Spal a farlo partire già in questa sessione di mercato. Come riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, il club di De Laurentiis ha offerto 4 anni e mezzo di contratto al giocatore. Il Napoli – si legge – pagherebbe i 18 mln dell’obbligo di riscatto al Genoa (come noto, Pinamonti è al Grifone in prestito dall’Inter).