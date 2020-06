Sportitalia – Primavera, Modesto in cima alla lista per la panchina: il punto

“Il Napoli pensa anche alla Primavera con la possibilità abbastanza concreta dell’arrivo di Aladino Valoti come direttore sportivo. A quel punto sarà normale programmare l’arrivo di un nuovo allenatore, in pole c’è Francesco Modesto, reduce da una sfortunata esperienza a Cesena e che aveva fatto molto bene sulla panchina del Rende”. A riferirlo è il giornalista ed esperto di mercato per Sportitalia Alfredo Pedullà rivelando importanti novità per quanto concerne la Primavera azzurra.

“Modesto ha voglia di ripartire” – spiega Pedullà – “La soluzione Napoli gli consentirebbe di entrare in un club di grande spessore e che ha voglia di rilanciarsi in Primavera dopo gli ultimi risultati. Situazione da seguire con estrema attenzione, in attesa dei verdetti definitivi relativi all’attuale stagione”.

Fonte: tuttonapoli.net