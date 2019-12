Detto che il Napoli si è già per la prossima stagione, l’arrivo di Gattuso in panchina influenzerà anche il mercato di gennaio. In particolare, sembra essere il centrocampo il reparto su cui intervenire, come confermato anche da Aurelio de Laurentiis. E la società ha individuato in Lucas Torreira l’uomo giusto. Il ds Giuntoli avrebbe già contattato l’Arsenal, che sta vivendo una stagione nera, per il regista uruguaiano.

Sul tavolo sarebbe stata messa un’offerta comprensiva di un prestito per 18 mesi a 3 milioni di euro e obbligo di riscatto per altri 27 milioni di euro. In attesa di una risposta da parte dei Gunners per il 23enne ex Samp e Pescara, a Napoli si stanno comunque prendendo in considerazione delle alternative. Tra queste spicca quella del norvegese Berge del Genk, già nel mirino del Liverpool. Sempre che non si riesca ad anticipare l’arrivo di Amrabat.

Fonte: Sportmediaset