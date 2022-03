Ottime notizie da Castel Volturno per Spalletti in vista della gara di domenica, ecco le ultime dal report odierno diffuso dal club partenopeo: “Petagna ha svolto terapie e lavoro in palestra. Ounas e Meret hanno svolto personalizzato in campo. Anguissa ha svolto l’intera seduta in gruppo. Fabian ha svolto lavoro in palestra. Zielinski, Rrahmani, Lobotka, Koulibaly ed Elmas sono rientrati dall’impegno con le proprie nazionali e hanno fatto lavoro di scarico”.