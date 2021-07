SSC Napoli, definito il primo test prestigioso dell’estate: azzurri attesi all’Allianz il 31 luglio

Definita la prima amichevole prestigiosa di quest’estate per il Napoli. Gli azzurri il 31 luglio, quindi dopo il ritiro di Dimaro-Folgarida, il club di ADL affronterà il Bayern Monaco all’Allianza Arena alle ore 16:30 nella “Audi Football Summit” organizzata da MatchIQ. Un match di enorme valore per Luciano Spalletti, che avrà la possibilità di comprendere al meglio le esigenze di questo Napoli e la sua reale forza.

Importanti informazioni riguardo ai biglietti per le partite amichevoli all’Allianz Arena: in conformità con l’ordinanza della Bavaria sul controllo dell’epidemia di Covid (Bavarian Infection Control Order), è concesso l’ingresso a partite di calcio a un massimo di 1500 spettatori. Gli incontri valevoli per il campionato di EURO2020 tenutosi a Monaco erano esenti da questa ordinanza in quanto inquadrati in un progetto pilota. Al momento non è possibile prevedere lo sviluppo della pandemia da qui alla fine di luglio. Se desidera acquistare un biglietto può inoltrare una richiesta alla biglietteria online (https://tickets.fcbayern.com/internetverkaufanfragen/start.aspx). Il club provvederà a informare tutte le parti interessate tramite email appena saranno disponibili informazioni attendibili sul numero di spettatori permesso e sulle disposizioni relative all’evento.