SSC Napoli, il report ufficiale: “Prima parte in gruppo per Lozano”

Dopo i due giorni di libertà concessi da Gattuso, il Napoli torna a Castel Volturno per riprendere gli allenamenti e preparare il match in vista contro il Milan in programma domenica. Ecco il report ufficiale della società azzurra:

“La squadra ha svolto la seduta sul campo 3 iniziando la sessione con riscaldamento e lavoro aerobico. Successivamente esercizi di passing drill e possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto. Lozano ha svolto terapie, lavoro personalizzato in campo e una prima parte in gruppo. Per Petagna terapie e lavoro personalizzato in palestra”.