SSC Napoli, la radio ufficiale: “Politano multato dal Napoli, intervista non autorizzata”

Il futuro di Matteo Politano potrebbe essere lontano da Napoli. Anzi, questa sarebbe la volontà del giocatore, che sabato sera si è espresso così ai microfoni di Sportitalia. “Non so quando ci saranno novità, ora penso alle vacanze, poi parlerò con procuratore e società e decideremo insieme cosa bisogna fare. Tornerò a Napoli e si vedrà”. L’intervista dell’esterno offensivo azzurro non è piaciuta al Napoli, che non aveva autorizzato alcuna chiacchierata con i media. La società è molto irritata con l’ex Inter, stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli. E il giocatore, considerando che non c’era nulla di autorizzato, sarà multato, come previsto dal regolamento interno del club.