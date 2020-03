SSC Napoli, Lombardo propone: “Semifinali di Coppa Italia a maggio e Juve-Inter mercoledì prossimo”

Situazione assurda in Serie A, con le partite annullate per l’emergenza riguardante il Coronavirus. Anche Gattuso ha parlato in conferenza stampa di campionato falsato, e non è mancata la pronta risposta anche dell’ufficio stampa della SSC Napoli. Nicola Lombardo è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, riguardo la situazione e la possibilità di rimandare la gara di Coppa Italia in programma giovedì contro l’Inter. Ecco quanto evidenziato da IamNaples: “Siamo di fronte ad un’emergenza mondiale e bisogna rispettare le decisione. Chiediamo che venga fatto avanzare il campionato, con le due partite di Coppa Italia che possono essere rinviate a maggio. Pensiamo che le competizioni vengano falsate, per la tutela del campionato sarebbe più giusto che si faccia giocare Juventus-Inter mercoledì e che vengano spostate le due semifinali a maggio”.