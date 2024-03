Stadio, parla l’Assessore: “Tutti ci auguriamo che De Laurentiis…”

L’Assessore allo Sport del Comune di Napoli Emanuela Ferrante ha parlato ai microfoni di Teleclub Italia dove ha commentato la situazione relativa allo stadio Maradona e alle voci di una nuova costruzione a Bagnoli. Di seguito le sue parole:

“Al momento tutti vorremmo che il Napoli continuasse a giocare allo stadio Maradona. Tutti ci auguriamo che De Laurentiis presenti questo progetto di ristrutturazione, anche per consentire alla città di Napoli di prendere parte ad Euro 2032. Oggi ho appreso la notizia di Bagnoli ma non ne conosco i dettagli. Avevo sentito parlare piuttosto di Napoli Est come alternativa. Ma io mi auguro che, alla fine, si riporti l’attenzione sullo Stadio Maradona per la sua storicità, visto che rappresenta un luogo di culto per i napoletani.

Pista d’atletica? Non avendo ascoltato le dichiarazioni di De Laurentiis, non riesco ad interpretarle. Onestamente non credo che la pista d’atletica rappresenti il vero problema. Ci si è nascosti dietro questa questione. Non ci dimentichiamo che tanti campioni si allenano su quella pista. Al momento manca il progetto perché, probabilmente, non si hanno ben chiare le idee. Oppure perché gli stadi europei moderni necessitano di infrastrutture che, al momento, mancano a Fuorigrotta.

Per ragionare su un bando di concessione anche a lunghissimo termine, occorre che De Laurentiis spieghi gli investimenti che vorrà fare per il restyling. Investimenti che soddisfino il prioritario interesse pubblico all’utilizzo sportivo dello stadio, salvo poi l’inserimento di altri elementi accessori allo sport. Il tempo è poco se consideriamo che nel 2026 dovremo avere già tutto pronto”.