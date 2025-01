Stellini: “Orgogliosi del lavoro fatto finora, ci portiamo grande energia da questa vittoria”

Cristian Stellini, vice di Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Fiorentina-Napoli. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“È giusto definirla una vittoria molto importante per vari aspetti, giocavamo su un campo molto difficile contro una squadra forte, con una rosa ampia. Avevamo qualche defaillance, abbiamo dimostrato che i ragazzi danno il 110% ogni giorno, è una vittoria ancora più importante. Vogliamo ringraziare tutto il gruppo di lavoro che ha dato solidità alla squadra nonostante qualche assenza. Ci portiamo grande energia da questa vittoria, i ragazzi devono essere molto orgogliosi di ciò che hanno fatto, ci sono giocatori che hanno giocato meno e hanno fatto una grande partita. La strada è ancora lunga, il percorso è ancora pieno di ostacoli, dobbiamo dimostrare sul campo la maturità, lo dovremo dimostrare ancora. Il merito di questo girone d’andata va ai ragazzi che hanno dato tutto dal primo giorno, non facciamo il paragone con le stagioni passate, noi siamo orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto. Spinazzola? Abbiamo tanti giocatori, non avendo molte partite non è facile farli ruotare, dobbiamo fare grandi complimenti a questi ragazzi, anche Rafa Marin lavora quotidianamente nonostante non abbia esordito in campionato. Queste prestazioni danno un senso a quello che loro fanno, crediamo in tutti i nostri giocatori. Diamo loro dei compiti e ci rende d’orgoglio la risposta dei calciatori”

Dal nostro inviato al Franchi Ciro Troise