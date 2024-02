Tedesco ad IamNaples.it: “La strada intrapresa è quella giusta. Ora abbiamo dieci finali”

Vittoria importante per il Napoli di Andrea Tedesco che ha vinto con due reti nel primo tempo e sono entrati in piena zona playoff. Tre punti fondamentali e il tecnico del club partenopeo ha parlato ai microfoni di Iamnaples:

“Riguardo la partita di Chiavari onestamente meritavamo il pareggio, ma due episodi particolari hanno segnato il match. Oggi abbiamo fatto bene a tratti e sembra che abbiamo incalanato la strada giusta. Verso la fine abbiamo concesso troppo, è’ un discorso di maturità e di capacità di lettura emotiva della gara, dobbiamo crescere da questo punto di vista e mi aspetto che questa crescita possa avvenire velocemente. Oggi abbiamo fatto male in tal senso, ma abbiamo offerto una bella prova. Tattica? Bisogna accorciare le distanze, avere i reparti più stretti, vogliamo avere una visione contemporanea provando a palleggiare quando è possibile. Stiamo lavorando su questo, è un percorso di crescita, ci sono tre settimane dove dovremo dare tutto e provare a raggiungere l’obiettivo stagionale. Non è tanto il quanto uno gioca, ma il come, oggi anche chi è entrato ha fatto bene e sono entrati con il piglio giusto. Se tutti sono pronti a dare tutto per questa maglia raggiungeremo il nostro obiettivo stagionale; e anche se non ci riusciremo saremo comunque sereni. L’importante è dare tutto quando si è chiamati in causa”.

Tedesco ha poi proseguito: “Sapevamo che l’avversario di oggi ci poteva concedere qualcosa sulle palle inattive e quindi ci abbiamo lavorato in settimana, sia sul primo che sul secondo gol. In questi momenti è importante la lucidità e sulle palle inattive puoi far male. Spavone e Pesce? Si sono inseriti benissimo in questa squadra, sono stati accolti benissimo e non posso negare che hanno portato un pizzico di maturità in più. Il loro inserimento è stato lento, ma è stato molto importante e ora abbiamo due calciatori in più nel parco attaccanti. Adesso ci sono dieci finali da giocare, sicuramente il loro approccio e la loro capacità di migliorare migliorerà con il tempo. Sono due ragazzi generosi e si stanno giocando qualcosa di importante anche per il futuro personale. Peluso? Inizialmente lui correva all’indietro, ora è il primo a pressare. Parliamo di un ragazzo molto generoso, talvolta non lucido, ma mi auguro possa migliorare, anche per il suo futuro”.