Tedesco ad Iamnaples.it: “Ormai manca sempre qualcosina, bisogna andare oltre la fatica”

Brutta sconfitta per il Napoli Primavera che cade davanti al proprio pubblico contro il Crotone, una sconfitta per 1 a 0. Il tecnico del Napoli Primavera è intervenuto nel post gara ai nostri microfoni ed ha parlato così:

“Problemi in finalizzazione? I nostri avversari sono stati più bravi di noi nel fare i punti, bisogna dirgli bravi e continuare a lavorare perché manca qualcosa. Si è stati spesso nella metà campo avversaria, sia nel primo che nel secondo tempo ma non si è finalizzato nel modo giusto. I ragazzi si sono impegnati ma manca sempre qualcosina, probabilmente bisogna guardarsi dentro tutti, io per primo, per tirare fuori qualcosa in più per vincere e aumentare il livello delle prestazioni. Le prestazioni stanno arrivando, ma bisogna essere più generosi e più affamati sulla palla. Parliamo di un percorso di crescita con i ragazzi che devono imparare delle piccole cose per fare si che non si trovino spaesati una volta arrivati nel mondo dei grandi”.

Poi ha proseguito: “Bisogna lavorare e migliorare per ottenere determinate cose. Stanchezza dopo la Coppa Italia? La partita di Lecce fa parte del passato, la gara importante era oggi e bisognava fare meglio. I ragazzi ormai sono abituati ogni 3 giorni e abbiamo cambiato tutta la rosa cercando di fare le scelte più oculate per sempre. Non ci si può arrendere o rallentare, la parolina con avversari o arbitro non ti porta a nulla, bisogna essere duri e decisi per raggiungere il risultato. In questo momento noi fatichiamo ancora, da tempo nel gestire i momenti difficili ed andare oltre alle avversità che affrontiamo in tutti i giorni. Bisogna andare oltre alla fatica”.

Infine il tecnico ha continuato: “Bisogna dare qualcosina in più, noi giochiamo sempre per vincere, sempre per il risultato comune di questa società che rappresentiamo. Bisogna fare qualcosa in più per questa società qui. Ognuno ha un proprio percorso, c’è chi lo tiene di suo, chi non lo ha e chi occorre tirarlo fuori. Il tempo lo dirà pian piano”, ha concluso il tecnico.