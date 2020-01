Telegraph – Napoli su Vertonghen, Gattuso ha chiesto un centrale

L’ultima indiscrezione per il mercato del Napoli arriva dall’Inghilterra, dal Telegraph precisamente. Il noto tabloid inglese riferisce di un interesse degli azzurri per Vertonghen del Tottenham. Il difensore belga, 32 anni, è in scadenza di contratto a giugno e già a gennaio può parlare con altri club.

Gattuso, sempre secondo gli inglesi, avrebbe chiesto un difensore d’esperienza per far fronte all’emergenza infortuni. Maksimovic e Koulibaly sono ancora ai box e anche Luperto non è al meglio.

C’è da battere, però, la concorrenza dell’Ajax: anche gli olandesi hanno puntato forte su Vertonghen, che può fare il centrale così come il terzino.