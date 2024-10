The Sun – Napoli su Chilwell del Chelsea: i dettagli

Stando a quanto riportato dal The Sun, quotidiano inglese, Ben Chilwell, terzino sinistro del Chelsea, che all’occorrenza può giocare anche come quinto di centrocampo, potrebbe lasciare i Blues già a gennaio. Su di lui sarebbe piombato il Napoli di Antonio Conte, con il tecnico azzurro che si sarebbe mosso in prima persona per convincerlo al trasferimento. L’inglese potrebbe arrivare al Napoli in prestito con un’opzione per firmare un contratto a lungo termine a fine stagione. Su di lui, però, ci sono anche Ipswich Town, Crystal Palace e Fulham. La scelta sarà del calciatore, che sta trovando pochissimo spazio e potrebbe decidere di andar via già a gennaio e anche il Chelsea spera, dovendo far fronte ad un numero troppo elevato di calciatori in rosa.