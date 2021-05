TMW – Napoli, Kaio Jorge sempre più vicino: venerdì attesi i suoi agenti in Italia

E’ ormai risaputo da tempo il forte interesse del Napoli per il giovane attaccante del Santos, Kaio Jorge. Entrò venerdì. suoi agenti sono attesi in Italia per parlare del giocatore. Il suo contratto andrà in scadenza a gennaio, uno scenario molto allettante per il club azzurro che potrebbe pensare anche di aggiudicarselo a parametro zero nel nuovo anno, altrimenti bisognerà intavolare una trattativa con il club brasiliano per lasciarlo partire prima. Questo sembra essere l’unico intoppo in un’operazione ben avviata e che potrebbe avere risvolti positivi. Lo riporta l’edizione odierna di Tuttomercatoweb.com.