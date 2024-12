Torino-Napoli 0-1, le pagelle di IamNaples.it: McTominay decisivo, Anguissa imperiale

Il Napoli conquista la seconda vittoria consecutiva, la decima in quattordici gare di campionato. Tiene ancora una volta la porta inviolata, è accaduto in nove delle quattordici partite in serie A, in undici su sedici a livello stagionale. Il Toro affronta il Napoli con coraggio, viene fuori un primo tempo emozionante con occasioni per entrambe le squadre. La sblocca McTominay, nella ripresa il Napoli gestisce con autorevolezza, non concede nulla e ha almeno tre-quattro chances per raddoppiare che non sfrutta a dovere. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

MERET 6: Non è chiamato a grandi interventi, lucido nelle uscite, si prende qualche rischio nella costruzione dal basso ma se la cava brillantemente.

DI LORENZO 6,5: Altra prova di buon livello in entrambe le fasi di gioco, spiccano alcune diagonali difensive, ha qualità anche nel supporto alla proposta offensiva.

RRAHMANI 6,5; È una certezza nei duelli aerei, fa un buon lavoro anche nella costruzione del gioco.

BUONGIORNO 6: Subisce un po’ l’impatto emotivo della gara, pronti via sbaglia il tempo sul cross di Gineitis per Adams. Qualche incertezza oggi c’è stata ma nel complesso la prova è positiva.

OLIVERA 6,5: Attento, preciso, non concede mai campo al Torino nella sua zona di campo. Supporta anche la costruzione del gioco ma in alcune occasioni doveva andare più rapidamente da Kvaratskhelia a sinistra. Sfiora anche il gol dello 0-2, glielo nega Milinkovic Savic.

ANGUISSA 7: Dominante, detta tempi e movimenti della catena di destra, comanda il flusso, quando accelerare e quando rallentare. Nell’azione del gol è importante, partecipa all’azione andando a fare sovraccarico sul fronte opposto al suo. Nella ripresa più volte aiuta il Napoli ad essere pericoloso cercando la profondità di Lukaku. (Dall’87’ Folorunsho 6: Entra nella lotta per circa sei minuti considerando il recupero, è buono il suo impatto)

LOBOTKA 6,5: Gestisce il flusso del gioco, sbaglia pochissimo, tiene la posizione davanti alla difesa e, anche quando Vanoli schiera Vlasic, tiene bene gli equilibri.

MCTOMINAY 7,5: Quando ha un po’ di campo a disposizione, è devastante. Realizza un gol bellissimo, il quarto stagionale e tre di questi quattro hanno sbloccato le partite contro Como, Inter e Torino.

POLITANO 6,5: Un’altra prova di sostanza, fa tutta la fascia e costruisce più palle-gol rispetto alle ultime gare. Non è cattivo quanto basta quando Lukaku gli serve un pallone a porta vuota, realizza un cross preciso per il colpo di testa di Olivera. (Dal 75′ Spinazzola 6: Conte lo schiera a destra e complessivamente l’impatto è buono nonostante le difficoltà)

LUKAKU 6: Nelle ultime due gare è parso in crescita, sbaglia il movimento quando viene colpito da Kvara ma in altre occasioni fa la cosa giusta, su tutte il colpo di tacco che porta alla parata di Milinkovic Savic. (Dall’87’ Simeone 6: Partecipa anche lui alle occasioni da gol sventate da Milinkovic Savic, una parata di piede del portiere del Torino gli nega la gioia del gol che avrebbe chiuso la partita)

KVARATSKHELIA 6,5; Fa tanto: l’assist a McTominay, determina le ammonizioni di Pedersen e Walukiewicz, spreca un’occasione importante nel primo tempo. Catalizza il gioco, quando s’accende si costruisce sempre qualcosa. (Dall’80’ Neres 6: Porta un po’ di vivacità, freschezza, va anche in gol su assist di Olivera ma è in fuorigioco)

CONTE 7: Non vi fate ingannare dagli 1-0, il Napoli sta crescendo a livello offensivo, anche oggi ha creato almeno otto palle-gol. Ha concesso qualcosina nel primo tempo, soprattutto quando il Torino allargava il gioco ma nella ripresa, nonostante i cambi offensivi di Vanoli, il Toro non è mai stato realmente pericoloso.