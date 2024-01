Torino-Napoli, le probabili formazioni: Raspadori in vantaggio su Simeone

Il Napoli ha chiuso il 2024 con due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre gare ufficiali tra campionato e Coppa Italia. Ha bisogno di rialzare la testa, invertire la rotta per inseguire l’accesso alla zona Champions League, distante cinque punti in attesa anche di Sassuolo-Fiorentina in programma stasera. Mazzarri, però, deve fronteggiare l’emergenza, il Napoli tra infortuni e Coppa d’Africa deve rinunciare a Meret, Ostigard, Natan, Olivera, Anguissa e Osimhen. Ci sono solo due difensori centrali a disposizione oltre D’Avino, classe 2005 aggregato dalla Primavera. Ostigard non è partito con i compagni per Torino, potrebbe aggiungersi oggi in extremis se dovesse superare la gastroenterite che l’ha fermato per la rifinitura.

In porta ci sarà Gollini, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui formeranno la linea difensiva. A centrocampo lavoreranno Cajuste, Lobotka e Zielinski, Gaetano, Demme e magari Lindstrom adattato da mezzala possono essere le possibili soluzioni a gara in corso. Politano e Kvaratskhelia saranno gli esterni, al centro dell’attacco Raspadori è in leggero vantaggio su Simeone. In chiave futura, c’è anche da considerare i diffidati in casa Napoli: Di Lorenzo, Mario Rui, Cajuste, Mazzocchi e Kvaratskhelia.

Juric dovrebbe scegliere il 3-5-2. In porta ci sarà Milinkovic Savic, Djidji, Buongiorno e Rodriguez formeranno la difesa a tre, Bellanova e Lazaro saranno i due esterni con Vlasic, Linetty e Ilic in mezzo al campo a sostegno della coppia d’attacco formata da Sanabria e Zapata.

Ecco le probabili formazioni:

TORINO (3-5-2): Milinkovic Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Vlasic, Linetty, Ilic, Lazaro; Sanabria, Zapata. A disp.: Gemello, Popa, Zima, Tameze, Sazonov, Seck, Ricci, Gineitis, Karamoh, Pellegri. All. Juric

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. A disp.: Contini, Idasiak Zanoli, D’Avino, Mazzocchi, Gaetano, Demme, Zerbin, Lindstrom, Simeone. All. Mazzarri

A cura di Ciro Troise