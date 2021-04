Il Napoli, dopo l’esaltante vittoria contro la Lazio, domani affronta il Torino in una sfida tanto complicata quanto importante. Il passo falso della Juventus a Firenze e lo scontro diretto del Milan contro la Lazio aumentano l’adrenalina ma anche il Torino, soprattutto dopo il successo del Cagliari contro la Roma, è affamato di punti in chiave salvezza.

Mal di schiena per Fabian Ruiz, dovrebbe partire dalla panchina

Gattuso dovrà fare qualche cambio rispetto alla formazione che ha battuto la Lazio. In porta ci sarà ancora Meret, Ospina non ha ancora recuperato, potrebbe farcela per la partita contro il Cagliari o addirittura per la trasferta contro lo Spezia. Manolas è squalificato per somma d’ammonizioni, Rrahmani farà coppia con Koulibaly al centro della difesa, Di Lorenzo e Hysaj, protagonista di un’ottima prestazione contro la Lazio, dovrebbero agire sulle due corsie laterali. Fabian Ruiz ha patito un mal di schiena oggi, è tra i convocati, domani dovrebbe essere pienamente a disposizione ma anche a livello precauzionale Gattuso non vuole rischiare, sembra predisposto a farlo partire dalla panchina. In mezzo al campo dovrebbe esserci la coppia Demme-Bakayoko con Fabian Ruiz arma a gara in corso.

In attacco Politano va verso la conferma, Gattuso vuole sfruttare al massimo l’ottimo momento dell’ex Inter, Lozano è un’ottima arma a gara in corso. Zielinski e Insigne sono pronti per trascinare la fase offensiva degli azzurri, al centro dell’attacco è prevista una novità. Si va verso la gestione di Mertens, quando si giocano due gare nella stessa settimana Gattuso preferisce gestire le forze e farlo partire dalla panchina. Osimhen è pronto a guidare l’attacco azzurro.

Nicola ritrova Sirigu tra i pali

Il Torino è reduce da quattro risultati utili consecutivi: i pareggi contro Juventus e Bologna, i successi contro Roma e Udinese. Nicola recupera Sirigu che è guarito dal Covid-19 e tornerà tra i pali. La difesa a tre sarà composta da Izzo, Nkoulou e Bremer, sulle fasce sono pronti Singo e Ansaldi, in mezzo al campo con Rincon e Mandragora è pronto Verdi nel nuovo ruolo di mezzala a supporto della coppia d’attacco formata da Belotti e Sanabria. Una partita ricca d’intrecci, Verdi è un ex, Izzo e Mandragora sono napoletani, cresciuti nel quartiere Scampia.

Ecco le probabili formazioni:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. All. Nicola

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. A disp.: Contini, Idasiak, Mario Rui, Maksimovic, Costanzo, Fabian Ruiz, Elmas, Lobotka, Mertens, Lozano, Petagna, Cioffi. All. Gattuso

A cura di Ciro Troise