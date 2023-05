Toronto, l’ammutinamento attira De Laurentiis: occhio a Bernardeschi

Bernardeschi e Insigne sono finiti nel mirino della stampa dopo aver coordinato un ammutinamento negli spogliatoi del Toronto. L’edizione odierna de Il Mattino analizza le motivazioni per cui questo episodio potrebbe attirare il Napoli e De Laurentiis:

“Lo spogliatoio è una polveriera e a pagare per la rivolta è proprio l’esterno Bernardeschi che è stato escluso per la gara con il Dc United. Occhio, una faccenda che può anche interessare da vicino il Napoli: De Laurentiis già l’anno scorso provò a ingaggiare l’ex viola e ora il Toronto è pronto a cederlo in prestito, magari pagando la metà dell’ingaggio. È evidente, ormai, che siamo al bivio: o Bernardeschi (e Insigne) o Bob Bradley, l’allenatore. Sugli esterni il Napoli cambierà qualcosa, perché Lozano va via (non intende rinnovare né spalmare l’ingaggio da 4,5 milioni di euro dell’ultima stagione) e Bernardeschi ha voglia di calcio vero, anche perché a 29 anni sogna ancora di tornare nel giro della Nazionale. Dunque, pista da tenere in considerazione”.