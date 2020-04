Totti agente di Insigne? L’idea non è assurda

Come scrive il Mattino una lunga chiacchierata su Instagram, come tra due amici che non si vedono da tempo. I due amici, però, sono Fabio Cannavaro e Francesco Totti, ex bandiere del calcio italiano ed ex campioni del Mondo, insieme, nel 2006. I due azzurri si sono lasciati andare ad una chiacchierata divertente sui social tra la Cina e Roma e nel lungo discorso hanno parlato anche di Lorenzo Insigne.

«Hai visto, Insigne non è più con Raiola» gli fa notare il napoletano Cannavaro, e Totti replica con un sorriso: «Sì, ho seguito. Lo so. Ieri l’ho sentito. Ci ho parlato: è tutto fatto!». L’ex capitano della Roma ha da poco messo su una agenzia che si occupa anche della procura dei calciatori. I due parlano anche di Gattuso, ex compagno in quel Mondiale vinto ed oggi allenatore del Napoli. «Ho incontrato Rino a Napoli», dice Cannavaro. «Devo andarlo a trovare. Appena ci danno il via libera lo vado a salutare», risponde Totti.