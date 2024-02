William Troost-Ekong, difensore del Paok e amico di Victor Osimhen, attaccante del Napoli, in quanto entrambi nigeriani, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport:

“Quando giochi per la tua nazionale è bellissimo. Quest’anno per me è stata la Coppa d’Africa più bella, aver segnato in finale da capitano è la cosa migliore della mia carriera e della mia vita”.

Osimhen le ha raccontato dove giocherà l’anno prossimo?

“Veramente non posso dirvi niente, ma lo so!”.