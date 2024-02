Domani il Napoli proverà a invertire il trend contro il Sassuolo, squadra in difficoltà e che vedrà il debutto in panchina di Bigica, tecnico proveniente dalla Primavera.

Come riporta Il Mattino possibili tanti cambi rispetto alla sfida di Cagliari, in difesa torna Di Lorenzo, possibile inserimento di Ostigard e Mario Rui per un reparto che potrebbe cambiare di 3/4.

A centrocampo probabile innesto di Traore, calciatore molto atteso in quanto ex di turno. Panchina per Zielinski.