Tuttosport – Alla Juve piace Raspadori, Conte punta Chiesa: gli aggiornamenti

Come riporta Tuttosport, alla Juventus piace molto Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, che a sua volta apprezza Federico Chiesa dei bianconeri: “Si torna a parlare di Giacomo Raspadori, che è un altro pallino di Giuntoli: tuttavia anche in questo caso Conte potrebbe decidere di alzare il muro. A Torino invece c’è Federico Chiesa che per Conte, anche nell’ottica di un ritorno a un sistema di gioco più offensivo stile 4-2-4, è il miglior esterno offensivo italiano. Ora c’è la Nazionale, nei pensieri del figlio d’arte, ma il suo entourage sta lavorando per il futuro: nei piani c’è l’incontro con Giuntoli per discutere il rinnovo con la Juventus, ma nel frattempo Manna può portare avanti i contatti per un calciatore che piace molto anche al presidente De Laurentiis”.