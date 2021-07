Continua a tenere banco in casa Napoli la questione sul rinnovo di Lorenzo Insigne. Come riporta Tuttosport De Laurentiis è stato chiaro e prossimamente, al ritorno del capitano in ritiro, ci sarà un incontro dove in maniera chiara gli spiegherà i motivi (il bilancio in primis) per cui non può concedergli aumento. La situazione è da valutare.