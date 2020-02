Tuttosport – Gattuso carica i suoi per la sfida con l’Inter: spunta un retroscena

Gennaro Gattuso carica a pallettoni gli azzurri per la sfida di questa sera contro l’Inter. E’ senza dubbio il match più importante della stagione, attraverso la Coppa Italia il Napoli si gioca l’ingresso in Europa che in campionato, ad oggi, è quasi proibitivo raggiungere.

Gattuso che ha parlato al cuore dei suoi giocatori nel confronto per analizzare la batosta presa contro il Lecce domenica. L’edizione odierna di Tuttosport riporta un frammento del discorso che il tecnico ha rivolto ai calciatori azzurri, ai quali ha ricordato alcune delle prove d’orgoglio messe in campo fino ad ora in stagione: “Ricordatevi le partite che avete vinto contro Liverpool, Lazio e Juventus, e ricordatevi pure come avete messo in difficoltà l’Inter in campionato”.